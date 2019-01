Drømmen gik i opfyldelse: To unge Bramming-brødre stifter nyt firma

Allan og Michael Pedersen fra Bramming er sprunget ud som selvstændige anlægsgartnere med firmaet Bramming Have og Anlæg.

- Her i vintermånederne, der jo er virkelig gode plantemåneder, så længe vi ikke har frost, gør vi også meget i beskæring og træfældning. Herunder også træer, der vokser tæt op af husene og derfor skal tackles på en speciel måde med etapevis fældning oppefra og ned. Det er lige årstiden. Det samme gælder plantning af hække, fastslår de to brødre.

Bramming Have & Anlæg fik eget CVR-nummer og firmaadresse på Parkvej.

BRAMMING: Brødrene Pedersen i Bramming har altid haft en drøm om at blive selvstændige, og ved årsskiftet blev den endelige beslutning truffet.

Drømmehaven

Vinterugerne er derfor også tidspunktet, hvor der laves skitsetegninger til anlæg af nye haver.

- Et spændende felt, hvor vi jo skal leve os ind i folks ønsker og i fællesskab med dem nå frem til drømmehaven, siger de nye virksomhedsejere, som tydeligt oplever en tendens til, at haven skal være enkel, nem at holde, farverig og klæde huset.

- Og så er det de store flisers og terrassers tidsalder med krukker, som kan beplantes alt efter årstiden, siger Michael. der priser sig lykkelig for, at maskinparken både har vibratorer, minigraver, bil, trailer med mere til at lette det tunge arbejde.

Lidt længere hen på foråret, når det bliver lunere i vejret, skal jorden klargøres til såning af græs og plantning af mere sarte træer og buske, og de to unge anlægsgartnere glæder sig til forår og sommer, så der alt efter vejrliget kan komme gang i have- og parkarbejdet.