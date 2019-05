Driver landbrug med sjældne dyrearter: Fanø-par vinder 100.000 kroner

For to år siden lagde Bente og Michael driften om, således at den fra 1. maj i år er økologisk. Privatfoto

Michael Baun og Bente Villadsen fra Fanø driver til daglig et landbrug, hvor de holder sjældne dyrearter. Ved Naturmødet i Hirtshals fik parret overrakt en pris og 100.000 kroner for at have skabt nye levesteder for de sjældne dyrearter.

Fanø: Anguskøer, merinofår og texelfår. Det er ikke lige dyr, man møder på ethvert landbrug. Men hos Michael og Bente på Fanø gør man. Og nu har de fået en pris for det på Naturmødet, der løber af stablen fra 23.-25. maj i Hirtshals. - Michael er en virkelig god ambassadør for naturpleje, og han er lydhør og nysgerrig. Derfor har han fortjent 15. Juni Fondens pris, siger Anne Robbenhagen Ravnshøj, der er naturrådgiver ved rådgivningsvirksomheden, SAGRO. Parret var indstillet til prisen af SAGRO, Sydvestjysk Landboforening, Nationalpark Vadehavet og Fanø Kommune. Selv er Michael Baun stolt over at få en pris for at passe på Fanøs natur. - Blomster var ikke noget, jeg gik op i. Grønne marker og græs, det var det, køerne skulle have, siger Michael Baun. Men nu har han fået øjnene op for sjældne blomster, strandtudser og sommerfugle. - Som skoledreng var jeg selv med til at plante bjergfyr for at dæmpe sandflugt, og da jeg så blev hyret til at rydde træerne og brænde arealerne af, så rystede alle de gamle på Fanø på hovedet og sagde, at nu ville hele øen flyve væk. Jeg synes også selv, det var helt forfærdeligt, fortæller han.

Fakta SAGRO, Sydvestjysk Landboforening, Nationalpark Vadehavet og Fanø Kommune indstillede Michael og Bente til at modtage 15. Juni Fondens Naturpris

Naturplejen udføres af anguskøer og en flok af henholdsvis merino- og texelfår

Flere af de afgræssede arealer har HNV-værdien (High Nature Value) 12. Skalaen går til 13.

Overtog faderens landbrug I 2015 overtog Michael Baun sin fars deltidslandbrug med 60 hektar i omdrift og en lille angusbesætning, som var begyndt at udføre naturpleje på de 80 hektar skovareal, som Michael tidligere havde været med til at rydde. Her kom han i kontakt med naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj fra SAGRO. Med hendes hjælp til at søge tilskud til hegning, naturpleje og meget andet, gik det stærkt. Ved samme lejlighed hørte Michael Baun også om de høje HNV-værdier (High Nature Value) på det nærliggende naturareal, Halen. Han gik i gang med at samle de bittesmå lodder i området, og det voksede sig større. Foreløbig passer Michael Baun og hans kone, Bente Villadsen, 340 hektar samt yderligere 100 hektar, hvor dyrene afgræsser efter kontrakt med stat eller kommune. I 2020 kommer der et endnu stort område på 50 hektar til i forbindelse med et projekt for den truede sommerfugleart, ensianblåfuglen.

Gårdbutik og økologi For halvandet år siden slog Michaels tid ikke længere til. Bente opsagde sit job som butiksslagter, og hun overtog dermed ansvaret for dyrene. Det har givet mulighed for at åbne en gårdbutik, hvorfra hun blandt andet sælger kød og uld fra dyrene.