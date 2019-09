Dreng på elektrisk løbehjul stak af efter færdselsuheld

Esbjerg: For første gang sidder lokalpolitiet i Esbjerg med en sag, hvor et elektrisk løbehjul indgår.

Der skete et lille færdselsuheld i krydset Storegade-Novrupvej tirsdag aften klokken 20.42. Her krydsede en dreng eller ung mand gaden på et elektrisk løbehjul og kørte frem for rødt lys.

Det betød, at han blev påkørt af en bilist, en mand på 48 år fra Esbjerg. Han kørte fem for grønt lys og havde ikke ret meget fart på, da sammenstødet skete, så der skete ingen videre personskade.

Personen på løbehjul vidste tilsyneladende godt, at han bar skylden for uheldet. I hvert fald ringede han straks til en ven, der kort efter ankom til stedet på cykel. Han steg op på bagagebæreren med løbehjulet under armen, og sammen kørte de væk fra stedet uden at give sig til kende.

- Det er mig bekendt første gang, vi har en sag med et elektrisk løbehjul involveret, siger Ole Hillerup, der er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Løbehjulskøreren beskrives som en yngre mand med udenlandsk udseende.