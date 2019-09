Dramatisk biljagt i Esbjerg med 160 kilometer i timen

Bilisten kørte over for rødt, overholdt ikke sin vigepligt, benyttede ikke blinklys og begik flere lovovertrædelser af færdselsreglerne, fortæller Henrik Berg fra lokalpolitiet i Esbjerg.

Klokken 01.16 traf en patrulje en bilist i en Peugeot 206 på Sædding Ringvej, og betjentene ville lave et rutinemæssigt tjek. Men i stedet for at holde ind til siden, trådte bilisten på speederen.

Stjålne nummerplader

Der blev tilkaldt forstærkninger, og flere patruljevogne var involveret i jagten, men det lykkedes ikke politiet at få bragt bilen til standsning.

Den blev til gengæld fundet tom på en vej i Marbæk, men politiet har alligevel fundet frem til den person, som betjentene mener sad bag rattet.

- Kort derfra - i en bil på Sønderhedevej - traf vi en gruppe personer, og vi sigtede en 18-årig mand for at have været fører af flugtbilen. Han havde ikke noget kørekort, bilen var afmeldt og uden forsikring, der var påsat stjålne nummerplader, og i bilens bagagerum lå yderligere et sæt stjålne nummerplader, oplyser Henrik Berg.

Han ved endnu ikke, hvor mange sigtelser, der bliver rejst mod den 18-årige mand, der har bopæl i Esbjerg.