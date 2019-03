Drabsvideo delt i Esbjerg: Skoler kæmper for at stoppe spredning af video

Skoleledere fra alle kommunens skoler er blevet informeret, og de er klar til at stoppe ulovlig deling af Marokko-videoen med drabet på en ung nordisk kvinde. Straffen kan være op til tre års fængsel.

Esbjerg: Marokko-videoen med drabet på en dansk eller norsk kvinde er blevet delt blandt de ældste elever på en af Esbjergs folkeskoler. Rørkjærskolens ledelse greb straks ind tirsdag, da den fik kendskab til, at videoen med drabet på en ung nordisk kvinde var delt og vist på skolen. - Det er meget alvorligt, siger skolelederen for Rørkjærskolen Urban, Steffen Lawaetz. Han og skolens personale har en 'fornemmelse af, at videoen er set af en del af de ældste elever'. - Hvor mange, der har set og delt videoen, har vi ikke fået at vide. Men de unge er klar over, at det er alvorligt, så vi får nok ikke det hele at vide. Vi har ikke det fulde overblik, fortæller skolelederen.

14 SIGTET I DANMARK Marokko-videoen er en video, som viser drabet på én af de to unge kvinder, danske Louisa Vestager Jespersen og norske Maren Ueland, som blev dræbt, da de var på ferie i et bjergområde i Marokko i midten af december sidste år.

som viser drabet på én af de to unge kvinder, danske Louisa Vestager Jespersen og norske Maren Ueland, som blev dræbt, da de var på ferie i et bjergområde i Marokko i midten af december sidste år. PET har bekræftet , at en drabsvideo, der har floreret på de sociale medier, sandsynligvis viser gerningen.

, at en drabsvideo, der har floreret på de sociale medier, sandsynligvis viser gerningen. Indtil nu er 14 personer i Danmark sigtet for at have delt videoen. Af disse er seks personer under 18 år, og to af dem er under den kriminelle lavalder på 15 år. Tre er 22-36 år, fem er 45-69 år.

sigtet for at have delt videoen. Af disse er seks personer under 18 år, og to af dem er under den kriminelle lavalder på 15 år. Tre er 22-36 år, fem er 45-69 år. 12 af dem er sigte t for uberettiget at have videregivet videoen, selvom den handler om personers private forhold - straffelovens 264 d stk. 2.

for uberettiget at have videregivet videoen, selvom den handler om Lovovertrædelsen kan straffes med fængsel i op til tre år.

kan straffes med fængsel i op til tre år. De sidste to er sigtet for et andet forhold. Nemlig for offentligt udtrykkeligt at have billiget terrorhandlingen, som skete ved drabene af de to kvinder.

Stop spredning til andre skoler Alle Esbjergs skoleledere er informeret om den ulovlige deling, og der sættes ind imod, at videoen spredes til andre unge og andre skoler. Politiet er informeret om, at videoen med drabet på en af de to kvinder på en vandretur i Marokko er delt og vist på skolen. Skolen er i dialog med politiet, og der kan komme politianmeldelser mod eleverne, fremgår det af en besked på Rørkjærskolens forældreintra i går tirsdag klokken 15.40. Afdelingsleder Lasse Dreier var i går eftermiddag rundt i klasserne i udskolingen og fortælle eleverne, at det er strafbart at dele videoen. - Vi har i dag, desværre, fået kendskab til, at der i udskolingen er vist eller delt en video af de to piger, der blev halshugget i Marokko. Denne video er som bekendt ulovlig at dele med andre, skriver skolens afdelingsledere på Forældreintra til skolens forældre.

Der kan komme politianmeldelser - Politiet er opmærksomme på sagen og har vejledt skolen om, hvordan vi forholder os på skolen. Dette betyder, at der kan komme politianmeldelse i sagen. Hvis vi får kendskab til, at dit barn har været aktiv i forhold til udbredelse af videoen, tager skolen kontakt til jer, skriver ledelsen til forældrene. Ledelsen var allerede i går i gang med at bremse spredningen af videoen på skolen og til andre af byens skoler. Afdelingslederen har talt med eleverne om alvoren i, at videoen vises og deles og informeret om konsekvenser ved, at det foregår. Skolen opfordrer forældrene til at tale med deres børn om deling af videoer med kriminelt indhold på de sociale medier. Det er ulovligt at dele Marokko-videoen, men ikke at modtage den eller se den, og de unge opfordres til at slette den og fortælle skolens afdelingsledere, hvis de modtager videoen.

Det er ulovligt og forkert Esbjergs syv skoleledere er informeret om delingen af videoen i området. - En sådan sag vil vi altid reagere på ude på skolerne. På Urban-skolerne vil vi snakke med elever og forældre og oplyse om, at det er forkert og ulovligt at dele videoen. Og det vil man også gøre på byens øvrige skoler, fortæller Steffen Lawaetz. Han har ikke kendskab til, om elever på andre af byens skoler har modtaget og delt videoen.