Drabstiltalt: Det var den forkerte, der døde

Første akt af et på alle måder tragisk familiedrama udspillede sig torsdag i byretten i Esbjerg, hvor en 72-årig mand er tiltalt for at have knivdræbt sin kone gennem 23 år.

Esbjerg: Følelserne fik frit løb i retslokalet, da drabssagen mod en 72-årig mand tog sin begyndelse. Samtlige pladser var optaget af familie og bekendte, og under sin forklaring knækkede stemmen flere gange for den tiltalte, der også måtte række ud efter servietter til øjnene.

Han er anklaget for i juni 2017 med knivstik at have dræbt sin et år ældre kone i parrets fælles hjem i Esbjerg, men manden nægter at have gjort sin kone fortræd. Til gengæld var det meningen, at han skulle tage livet af sig selv.

Sådan forklarede den 72-årige mand selv i retslokalet, hvor hans ord gjorde indtryk på tilhørerne, hvoraf de fleste havde kendt begge parter i sagen.

Optakten til episoden i parrets hjem var en sms-besked på kvindens telefon, som manden ved en fejl kom til at se. Kvinden erkendte gennem noget tid at have haft et forhold til en fælles bekendt, og nu havde hun besluttet sig for at forlade sin mand og flytte sammen med den anden mand.

Den melding slog den 72-årige mand helt omkuld, og han tiggede sin kone om at ombestemme sig, men hun havde truffet sin beslutning.