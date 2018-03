Dorthe er en ægte Demensven

Selvom Dorte Mørup Tagmose kender alt for godt til demens, så er hun stadig glad for den viden, der fulgte med det at blive Demensven. Foto: André Thorup

Begge Dorte Mørup Tagmoses forældre blev ramt af svær demens. Hun har brugt de seneste mange år på at sætte fokus på sygdommen, og så er hun Demensven. Noget hun håber, at mange flere vil blive.

Esbjerg: En efterårsdag for nogle år siden spottede Dorte Mørup Tagmose en ældre mand, da hun kom kørende ad Parkvej. Manden trippede afsted på en særlig velkendt måde og havde ikke ret meget tøj på. Hun var ikke i tvivl og vendte bilen med det samme. - Han gik fuldstændig, som mine forældre gjorde til sidst i deres sygdom, og han var slet ikke klædt til vejret, så jeg henvendte mig til ham. Han var forvirret og forfrossen, så jeg skyndte mig at få ham ind i bilen, siger Dorte Mørup Tagmose. Hun kørte manden til det nærmeste plejehjem, der tog sig af ham. Det viste sig, at han boede på et plejehjem i den anden ende af byen og havde været helt på afveje. Dorte Mørup Tagmose kunne genkende tegnene på demens, fordi hun om nogen selv har haft sygdommen inde på livet. Begge hendes forældre havde svær demens, inden de døde, og oplevelserne med dem og sygdommen har præget hende lige siden. - Da min far døde af demens i 1994, kendte folk stort set ikke til sygdommen. Det var blevet bedre, da min mor døde i 2011, men jeg syntes stadig, at der var megen uvished, og at der manglede fokus på sygdommen, siger Dorte Mørup Tagmose. Årets efter hendes mors død tog hun derfor initiativ til en stor koncert i Musikhuset, hvor der blev samlet 120.000 kroner ind til demens, og så begyndte hun at holde foredrag om hendes egne oplevelser med sygdommen. Et foredrag, som hun har turneret med over hele landet.

Blå bog Er 62 år.Er opvokset i Esbjerg, hvor hun fortsat bor med ægtemanden Kaj Tagmose.



Er sanger og korleder, ligesom hun løbende holder foredraget "Hvor er du, mor?" om hendes oplevelse med demens i familien.



Har tidligere arbejdet som lægesekretær på sygehuset og i almen praksis.

Dybt fortvivlet Og senest er hun blevet en af de flere end 1.300 Demensvenner i Esbjerg Kommune. - Det er et virkeligt godt initiativ. Man får en masse viden om, hvordan man skal forholde sig til folk med demens. Hvordan man bedst støtter dem, og hvad man skal være særligt opmærksom på, siger Dorte Mørup Tagmose. Hun håber, at de mange Demensvenner kan være med til at udbrede kendskabet til sygdommen og gøre det lettere for de folk, som har sygdommen inde på livet. - Det er en frygtelig sygdom. Både for dem, den rammer, men i høj grad også for de pårørende. Jeg har flere gange oplevet, at folk i min omgangskreds har henvendt sig til mig, fordi sygdommen har ramt deres familie. Den kan gøre folk dybt fortvivlede, og så forsøger jeg at hjælpe og støtte så godt som muligt. Jo flere, der kan det, jo bedre, siger Dorte Mørup Tagmose.