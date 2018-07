Dorit Feldberg blev begravet i sin spejderuniform

Hjerting: En lang række nuværende og tidligere spejdere viste lørdag Dorit Feldberg den sidste ære ved at deltage i begravelsen fra Hjerting Kirke. Dorit Feldberg blev 89 år, men blev for fire måneder siden indhentet af sygdommen, da hun fik konstateret cancer i den ene nyre. Kræften havde spredt sig, og der var ikke mulighed for helbredelse. Dorit nåede at få 78 dejlige år som spejder og trods sin sygdom holdt hun et møde for mikroerne i sit hjem, hvor hun ledede mødet fra sin lænestol.

En del af følget var iklædt spejderuniform, og det var afgjort heller ikke noget tilfælde, at Dorit blev begravet i sin spejderuniform, for spejderlivet var hendes halve liv til det sidste. Det er utallige spejdere, hun har lært at binde råbåndsknob og pælestik gennem årene.