Domprovsten i Ribe: QR-koder på gravsten må aldrig erstatte den menneskelige fortælling

- Hvis det er noget, folk gerne vil have, kan jeg ikke se, at der er noget forkert i det. Tanken om at få oplyst noget om dem, der ligger på en kirkegård, virker jo oplagt. Når man går tur på en kirkegård, kommer man automatisk til at tænke på, hvilke menneskehistorier der mon gemmer sig bag de gravsten, man passerer.

Den levende fortælling er vigtig

Domprovsten kunne dog ikke tænke sig at få en QR-kode på sin egen gravsten.

- Jeg tror, jeg vil formulere det, som det blev sagt i "Mads & Monopolet" på et tidspunkt i forbindelse med et indslag om livshistorier. Fra minister Søren Pind (V) lød der en opfordring til, at vi skal huske at tale med de ældre, mens de er her. Det, synes jeg, er en rigtig god idé. Den menneskelige fortælling må aldrig erstattes af den digitale, siger Jens Torkild Bak og forklarer:

- Vi har jo brug for menneskelige fortællinger. De historier, du får med i livet, og den erfaring, du får leveret fra andre menneskers fortælling om deres liv, bliver en form for trædesten i dit eget liv.

Jens Torkild Bak har tidligere i sine prædikener beskæftiget sig med, hvad digitaliseringen gør ved vores samfund, vores tid og det enkelte menneske.

Han håber, at QR-koder på gravsten vil få den positive effekt, at besøgende på kirkegården bliver mindet om, at de skal huske også at tale med de ældre, mens de har dem.