Dom til 47-årig efter trusler mod SuperBrugsens ansatte

Esbjerg: Det var et dramatisk optrin, kunder i SuperBrugsen på Strandby Plads blev vidne til hen på eftermiddagen den 27. februar i år.

Her overmandede butikkens uddeler og slagter-elev en 47-årig, knivbevæbnet mand og holdt ham fast, indtil politiet kom. Forleden fik manden dom ved Retten i Esbjerg, hvor han stod tiltalt for trusler. Ifølge anklageskriftet havde den 47-årige til uddeler og elev sagt "Jeg har en kniv, jeg stikker jer ned", hvilket var "egnet til at fremkalde alvorlig frygt" for deres liv, som det er formuleret i straffeloven.

Den 47-årige erkendte at have overtrådt våbenloven ved at have haft en kniv på sig, men han nægtede pure, at han skulle have truet nogen. Han forklarede istedet, at han, da han blev overmandet af de to medarbejdere fra SuperBrugsen, blot havde gjort opmærksom på, at han havde en kniv på sig, så de kunne være forsigtige: "Jeg gad ikke have en kniv i den ene lunge", lød det fra den tiltalte.

At han overhovedet havde kniven på sig forklarede han med, at han er stofmisbruger, og at det er vigtigt at være bevæbnet, når man færdes i narkomiljøet.