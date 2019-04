Dom: Tyveri af barbermaskine udviklede sig voldsomt - nu skal to mænd i fængsel

To mænd, der i forvejen er godt kendt af politiet, blev ved retten i Esbjerg onsdag idømt fængselsstraffe for et røveri i Bilka. Episoden, der fandt sted i januar, startede som et tyveriforsøg, men da en vagt opdagede tyveriet, udviklede situationen sig til vold.

Hvad der skulle have været et tyveri af en barbermaskine, blev til et røveri, da tyveriet endte i håndgemæng med en civilklædt butiksvagt, der prøvede at standse CM, inden han, KB og en ukendt tredjemand nåede ud af butikken. Identiteten på tredjemanden er aldrig blevet opklaret, men navnet på tredjemanden, eller mangel på samme, fik alligevel indflydelse på dommen.

Når et tyveri også medfører vold hedder det i juridisk forstand et røveri. Det var det, som de to mænd, CM på 37 og 28-årige KB, onsdag den 10. april ved retten i Esbjerg, blev dømt for.

Således lød den afsluttende bemærkning fra dommer Christian Notlevsen, da han onsdag eftermiddag opsummerede dommen på fire og fem måneders fængsel til de to mænd, der sad på anklagebænken for tyveri og vold i Bilka den 10. januar i år.

Til retten argumenterede KB's advokat Stefan Jakobsen, at overvågningsbillederne fra Bilka ikke gav et eneste belæg for, at hans klient hverken var en del af tyveriet eller havde udøvet vold mod vagten. Videomaterialet, der blev afspillet i retten, gav heller ikke en krystalklar indikation af, hvad KB's rolle var, men det var tilstrækkeligt for, at retten fandt KB medskyldig i tyveri og vold i form af et 'kraftigt skub', som dommer Chritian Notlevsen formulerede det ved domfældelsen.

De dele var ikke til stor diskussion blandt forsvaret og anklagemyndigheden. Derimod stod sagens største tvivl om, hvorvidt KB var medskyldig i begge forhold, eller om han bare var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Politiets anklager talte for, at tyveriet var begået i forening, og ikke kun af CM. Oveni ville anklageren også havde 28-årige KB dømt for vold, da anklageren mente, at 28-årige KB havde tildelt vagten et slag med albuen, mens vagten var i håndgemæng med CM. Den udlægning var forsvaret ikke enig i.

37-årige CM fik fem måneders fængsel, idet overvågningsbillederne fra Bilka påviste tyveriet af barbermaskinen, og at han under håndgemænget tildelte vagten et slag på hagen, der fik ham til at falde bagover.

Som baggrund for deres besøg i Bilka den 10. januar i år, fortalte begge tiltalte, at de skulle slå noget tid ihjel, inden KB skulle med et tog til København. Tyveriet var derfor ikke overlagt, fortalte de samstemmende i retten.

Bilka-vagten døde i mellemtiden

Under normale omstændigheder ville Bilkas vagt, der opdagede tyveriet, havde været indkaldt som sagens kronvidne, da han udover at opdage tyveriet også blev udsat for skub og slag, da han prøvede at standse de tre mænd på vej ud af butikken. Uden nogen som helst tilknytning til den pågældende sag er vagten i mellemtiden afgået ved døden. Derfor kunne byretten kun bruge den forklaring, han gav til politiet efter røveriet.

En forklaring, der hverken var underskrevet af vagten, eller har været udsat for modspørgsmål af de tiltaltes forsvarer. Et forhold, som KB's forsvarsadvokat Stefan Jakobsen brugte til at så tvivl om vagtens forklaring, som netop hævdede, at KB deltog i tyveriet, samt at han også var voldelig og truende overfor vagten. Det valgte en enig domsmandsret at se bort fra ved strafudmålingen. Dommen på fire måneders fængsel fik straks KB og hans advokat til at anke sagen til landsretten, mens CM modtog dommen på fem måneders fængsel.

Til røveriet i Bilka var CM og KB i følge med en tredje mand, som aldrig er blevet fundet. CM fik én måned mere i fængsel, fordi han havde oplyst et falsk navn på tredjemanden til politiet. Det forhold erkendte han i retten, og begrundede det med, at han ville give en 'bytter' til en mand, der ifølge CM , havde været med til at sende ham i fængsel i en sag fra 2011.