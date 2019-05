Dom: Numsegramser bliver smidt ud af Danmark

Således blev mandens første og sidste offer det samme, og Mathilde Sillesen har efterfølgende valgt at stå frem og fortælle sin historie i JydskeVestkysten.

Torsdag faldt der dom i sagen, hvor den 28-årige mand var tiltalt for 17 forhold af blufærdighedskrænkelse. Domsmandsretten med dommer Ole Petersen i spidsen fandt den tiltalte skyldig i samtlige forhold, selv om den 28-årige mand hele vejen igennem har nægtet ethvert kendskab til episoderne.

Esbjerg: Det var en 28-årig syrisk mand, der var den såkaldte numsegramser, som over en periode på cirka to måneder adskillige gange befølte piger og kvinder i Esbjerg på bagdelen.

Mathilde Sillesen var to gange udsat for overgreb, og det var efter det sidste tilfælde, at den 28-årige mand blev anholdt. Arkivfoto: André Thorup