Dokken-projekt får nyt liv: Kapløb om havnenære boliger i Esbjerg

- Jeg har bidt mærke i, at borgmesterens argumentation for boliger på havneøen ved Esbjerg Strand er, at boligerne vil være støjafskærmet af domicilbyggerierne, herunder Det Faglige Hus' kommende domicil og parkeringshus, og det er samme argumentation, vi har brugt for det nye projekt, vi har præsenteret. Med de store domiciler, vi har fået her og som omgiver Dokken, er det nu væsentligt nemmere at overholde støjgrænserne, siger Bjarne Pedersen.

- Vi glæder os til at kunne offentliggøre det her for esbjergenserne. Det er er noget helt andet end det tidligere - faktisk har vi tænkt helt om og ladet os inspirere af HafenCity i Hamborg, men det er stadig en blanding af hotel, boliger, opholds-arealer, caféer og butikker, siger Bjarne Pedersen, der håber på, at det nye Dokken-projekt 2.0 kan være klar til høring om et par måneder.

Pedersen Gruppens projekt, som et flertal i det forrige Esbjerg Byråd pure afviste, er dog ændret på væsentlige punkter siden det første gang så dagens lys - fra at indeholde 125 meter højt byggeri, Dokken Towers, med 40.000 kvadratmeter kontorer, boliger, hotel, butikker, restauranter og caféer, er det kommet ned i højden.

Esbjerg Kommune: Netop som borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har præsenteret sine visioner for attraktivt boligbyggeri på den nyanlagte havneø i Esbjerg Strand-projektet, viser det sig, at embedsmænd på Esbjerg Rådhus siden foråret og i al hemmelighed været i dialog om et andet projekt for havne-nært boligbyggeri, nemlig direktør Bjarne Pedersens Dokken-projekt.

Bjarne Pedersen, Pedersen Gruppen, har fået lavet en ny helhedsplan for et Dokken-projekt med boliger. Han har siden foråret arbejdet sammen med kommunen om et revitaliseret projekt, som ventes at komme i høring om nogle måneder. Arkivfoto

Langt bedre projekt

Jesper Frost Rasmussen bekræfter, at han, direktør for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, og Bjarne Pedersen har haft en tæt og løbende kontakt om Dokken-projektet igennem de seneste måneder.

- Bjarne Pedersen har præsenteret et nyt projekt, som er langt bedre og mere realistisk, og her sigter jeg til, at der er tale om væsentligt lavere bygninger. Plan & Miljøudvalget tog i forrige byrådsperiode en principbeslutning om, at man ikke ville behandle Bjarne Pedersens projekt igen - det var det gamle projekt med et 125 meter højt tårn - men den fremgangsmåde har jeg aldrig helt brudt mig om. Jeg synes, man bør afdække muligheder og begrænsninger samvittighedsfuldt og til bunds, og derfor har vi bedt Bjarne Pedersen om at få tingene godt belyst, så vi kan behandle sagen, siger borgmesteren.

Han understreger dog, at Dokken-projektet ikke er helt så lige ud ad landevejen, som spørgsmålet om boliger på havneøen på Esbjerg Strand:

- I forhold til Dokken så er der eksempelvis tale om jord, der er ejet af Esbjerg Havn. Men nu må sagen gå sin gang - vi afventer yderligere materiale fra Bjarne Pedersen, hvilket er forudsætning for, at vi kan behandle ansøgningen på Dokken-projektet, siger Frost Rasmussen, der samtidig understreger, at det er den kommende ændring af planloven, der overhovedet gør Dokken-projektet værd at diskutere igen.