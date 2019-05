Døtre måtte kæmpe for fars ret til at dø

På trods af et klart ønske fra den døende Peter Bak og hans pårørende om ikke at modtage genoplivning og livsforlængende behandling, insisterede ambulancereddere på at bruge hjertestarter, da han lå på sit dødsleje. Familien er ked af det kaotiske og uværdige forløb.

- Vi synes jo, at vi havde forberedt os bedst muligt på den sidste tid, som vi blev enige om skulle være i hjemmet. Alle var enige om, at der ikke skulle ske genoplivning, og så ender det på sådan en kaotisk og uværdig måde. Slet ikke som vi havde håbet og ønsket, siger Anja Sørensen.

Alligevel oplevede de ambulancereddere insistere på at bruge hjertestarter, så Anja Sørensens søster måtte kaste sig ind over faderen for at beskytte ham, og Anja Sørensen måtte smide redderne ud fra farens dødsleje.

Peter Bak fik i 2017 konstateret uhelbredelig galdegangskræft, der bredte sig til nyrerne.Familien besluttede, at den sidste tid skulle foregå derhjemme, og at der ikke skulle ske genoplivning eller livsforlængende behandling. Den 8. marts i år kom han i terminalpleje i hjemmet i Sædding Han døde klokken 02.05 den 7. april 2019. Peter Bak blev 59 år gammel.

Behandlingstestamente

Selv om det i Danmark fra årsskiftet har været muligt at udfylde et behandlingstestamente, hvori man tager stilling til blandt andet genoplivning og livsforlængende behandling i et sygdomsforløb, har Peter Bak og hans familie aldrig fået det tilbudt.

- Vi er aldrig blevet oplyst om, at der findes sådan noget. Min far talte under indlæggelse i Odense med en læge om, at han ikke ønskede genoplivning. Samtalen fortsatte dagen efter med min mor som deltager, og min fars egen læge var kort tid efter også involveret. Ordet behandlingstestamente er aldrig dukket op, men der blev lavet et dokument, som vi troede var nok, siger Anja Sørensen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil ikke kommentere den specifikke sag, men henviser netop til det nye behandlingstestamente som løsningen.

Hos Esbjerg Kommune beklager direktør i Sundhed og Omsorg, Arne Nikolajsen, forløbet, selv om der hos sygeplejen er en lidt andenopfattelse af hændelsesforløbet.

- Det er min klare opfattelse, at der mangler ressourcer, og det synes jeg, er meget bekymrende for vores samfund, siger Anja Sørensen.