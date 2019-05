Dødstrusler mod Mette Frederiksen: 34-årig esbjergenser sigtet

- Manden hidsede sig tydeligt op og begyndte at give Mette Frederiksen skylden for flere forskellige ting omkring hans personlige situation, blandt andet at han var endt som førtidspensionist. Han skulle have udtalt noget i retning af "Jeg skal nok få ram på Mette Frederiksen", "Jeg begår selvtægt" og "Jeg skal nok selv klare situationen", oplyser Henrik Berg fra lokalpolitiet i Esbjerg.

Alvorlig situation

Den ansvarlige i valgbutikken havde taget et billede af manden under optrinet, og betjentene kunne genkende ham, og på den baggrund blev en 34-årig mand fra Esbjerg senere på dagen anholdt og sigtet for trusler på livet.

- Der er blevet foretaget en konkret vurdering, og den lød på, at det ikke var sandsynligt, at manden ville føre truslerne ud i livet. Derfor er manden ikke blevet fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, men der venter ham et retligt efterspil for truslerne, oplyser Henrik Berg.

Ifølge ham kunne der godt være tale om en psykisk syg mand, og det bekræfter den ansvarlige i valgbutikken under episoden.

- Jeg fik indtryk af en meget forvirret person, og jeg var oprigtig bange for Mette Frederiksens sikkerhed, da de trusler her blev fremsat. jeg opfattede situationen som alvorlig, derfor kontaktede jeg politiet, fortæller vedkommende, der ikke ønsker sit navn bragt af hensyn til sin egen sikkerhed.