Dødfunden person bliver obduceret

Esbjerg: Syd- og Sønderjyllands Politi vil stadig ikke løfte sløret for detaljerne om det mistænkelige dødsfald på Tinghøjs Allé i den østlige del af Esbjerg.

Politiet har siden torsdag eftermiddag klokken 15.20 efterforsket på højtryk, efter at en person er blevet fundet død.

Omstændigheder, som politiet ikke vil redegøre nærmere for, gør, at dødsfaldet bliver undersøgt nærmere for at finde ud af, om der kan ligge en forbrydelse og dermed drab bag.

- Vi vil ikke oplyse om den dødfundnes alder eller køn eller de omstændigheder, der gør, at vi interesserer os før dødsfaldet. Hvis det viser sig, at der ikke ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, har vi tavshedspligt, derfor vil vi på nuværende tidspunkt ikke oplyse nærmere, siger Helle Lundberg fra Syd- og Sønderjyllands Politis kommunikationsafdeling.

Hun bekræfter, at der fredag formiddag er blevet foretaget obduktion af den dødfundne person, og ikke før der foreligger en rapport fra obduktionen, vil politiet komme med yderligere oplysninger i sagen.

Politiet var massivt til stede med både mandskab, og hunde på Tinghøjs Allé torsdag aften, og fredag formiddag var der stadig betjente og teknikere til stede ved boligblokken Tinghøjs Allé 16 A-E, hvor der også var politiafspærring.

Ifølge Helle Lundberg forventes resultate af obduktionen først på eftermiddagen fredag.

JydskeVestkysten følger sagen.