Dobbelt op: Rankin Park udvider

Ea Gram-Rankin blev mødt med skeptiske miner, da hun to år siden åbnede en grøn café i centrum af Esbjerg, men skepsis er blevet gjort til skamme. I oktober blev hun kåret som årets iværksætter, og nu er hun gået i gang med at istandsætte nabolokalet, så caféen kan blive endnu større.

Esbjerg: Flere kvadratmeter, flere borde, flere private selskaber og mere mad ud af huset. Rankin Park Cafe udvider og overtager nabolokalerne i Skolegade 41, hvor Rygebutik.dk i en periode har haft forretning. Caféen kommer derved til at ligge side-om-side med NiceBeauty.

- Jeg fik tilbudt lokalet allerede da jeg åbnede i marts 2017, men da var det for stor en mundfuld. Tiden skulle være moden, og det er den nu. Pladsen er blevet for trang, og vi må alt for ofte afvise gæster, siger indehaver Ea Gram-Rankin.

Hun har flere gange har været nødt til at lukke caféen i forbindelse med private selskaber.

- Jeg har også overvejet at åbne en afdeling i en anden by, men jeg er blevet alene med mine børn, i hvert fald i de ulige uger, og det stiller nogle andre krav til hverdagen. Jeg er nødt til at få mit familie- og arbejdsliv til at balancere, så at udvide i Esbjerg er den bedste løsning, siger Ea Gram-Rankin.