Diskoteks-trio fra Esbjerg ærer dræbt politimand

Den 35-årige politimand og familiefar, som i sidste uge blev dræbt i tjeneste på Langebro i København, var fra Esbjerg-området og var tidligere ansat på det hedengangne A-bar. Nu æres han af sine tidligere esbjergensiske arbejdsgivere.

Esbjerg: Natten til tirsdag blev en 35-årig politimand og familiefar dræbt, da han i tjeneste var involveret i en omfattende trafikulykke på Langebro i København. Senere blev en 25-årig mand sigtet for uagtsomt manddrab efter det, som anklagemyndigheden betegnede som vanvidskørsel. Nu viser det sig, at den 35-årige dræbte politimand har sine rødder i Esbjerg-området, hvor han har været en særdeles vellidt kollega og ansat på det tidligere A-bar i Skolegade. Brødrene Carsten og Lars Prisfeldt og deres kompagnon Anders Davidsen, der tilsammen driver baren Skræddergården, No. 31 og snart Little London i det tidligere Underground, har således valgt at ære deres ven og tidligere kollega med et facebook-opslag, som de samtidig kobler til en støtteaktion på facebook-siden Thin Blue Line Danmark, hvor der indsamles midler til den dræbtes familie. - Det har været en meget svært beslutning. Vi var bange for, om vi ville støde de pårørende, men omvendt ville vi også gerne gøre opmærksom på indsamlingen. Den tidligere kollega havde et kæmpe netværk også her i områder, fortæller de tre diskoteksejere.

Thin Blue Line Denmark The Thin Blue Line Denmark er en almennyttig støtteforening, der har til formål at yde økonomisk støtte til polititjenestemænd og andre ansatte ved politiet, som er kommet alvorligt til skade i tjenesten.Foreningen kan desuden yde økonomisk støtte til den ansattes nærmeste pårørende og efterladte. Foreningen er drevet på frivilligt basis af polititjenestemænd og andre ansatte ved politiet.



The Thin Blue Line Denmark blev stiftet i 2016.

Du vil blive savnet I opslaget skriver de tre diskoteksejere under overskriften "Verdens bedste kollega er desværre gået bort": "Politimanden, som mistede livet i denne uge i Kbh. i en tragisk ulykke, havde sine rødder i Esbjergområdet og var en yderst vellidt personlighed. Vi havde fornøjelsen af at have ham ansat på det gamle A-bar, hvor hans latter og gode humør altid smittede af på os kollegaer og gæsterne". "Opslaget her er kun for at ære ham og sige ham tak for de stunder, vi har haft sammen. Tusind tak ven, du vil blive savnet. Indsamlingen går til den lille familie, som nu mangler sin far". Den afdøde politimand kom oprindeligt fra Ansager i Varde Kommune, men kom i sine unge år til Esbjerg, hvor han arbejdede som håndværker og på A-bar, inden han kom i politikorpset.

Ekstra sikkerhed Som beskrevet i Thin Blue Line Danmarks indsamling efterlader den 35-årige sig tilbage i København en gravid hustru og deres barn på to år. Og det går ganske godt med indsamlingen, oplyser næstformanden i Thin Blue Line Denmark, Allan Beier, til den regionale tv-station TV 2 Lorry. - Indsamlingen til de efterladte er gået rigtig godt. Vi har oplevet en rigtig stor opbakning fra hele befolkningen. Vi kan mærke, at der er et generelt behov for at udtrykke sin sympati og støtte til den her vanvittigt tragiske sag, siger han til stationen. Allan Beier, der i øvrigt også har sine rødder i Esbjerg, understreger desuden, at indsamlingen giver den efterladte familie en ekstra sikkerhed i en svær tid. - I Thin Blue Line der har vi jo to gange før lavet de her indsamlinger, og det vi erfaringsmæssigt har oplevet, er, at de her penge kan bruges til at forsøde tilværelsen i den kommende tid. Men også til mere praktiske ting, hvis for eksempel familien er nødt til at flytte eller få bygget sin bolig om. Det kan også være, at nogle af pengene bliver sat til side til de efterladte børn, så de har nogle penge, når de bliver større, siger han. Indsamlingen løber frem til den 21. august, og du kan støtte familien via Mobilepay 56364.