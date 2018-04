Direktørskifte i banken: 32-årige Karsten tager over efter 62-årige Torben

Når filialdirektør Torben Hestehave 19. april har sidste arbejdsdag hos Andelskassen i Ribe, så overlader den lokale ildsjæl stillingen til Karsten Boulund Svendsen, der glæder sig til at tage over i det veldrevne pengeinstitut.

- Jeg er aldrig vendt tilbage fra en ferie uden at have fået en håndfuld nye kunder med hjem. Den bedste var en forestillingsleder fra det Kgl. Teater. Hende havde jeg som kunde i 15 år i Hviding uden at kunden nogensinde havde været der, fortæller Torben Hestehave, der startede Andelskassen-karrieren i Hviding-filialen i 1994. Inden da var han blevet udlært i Varde Bank i 1974 og havde blandt andet været filialchef i Provinsbanken på Tangevej, mens han hos Andelskassen har været med til at samle de lokale filialer fra Jernved, Rømø, Gredstedbro, Hviding og senest Bramming, hvorfra man også har hentet Karsten Boulund Svendsen, der glæder sig til at komme igang med arbejdet.

Og der bliver noget at leve op til for den blot 32-årige filialdirektør. Ikke blot i det lokale engagement, men også, hvis han inddrager sine ferier i arbejdet på samme måde som sin forgænger.

- Jeg kan heldigvis sætte min lid til at kunne trække på de ansattes ressourcer, for de har alle været i Ribe i mange år, siger Karsten B. Svendsen, der dog kender Ribe godt efter tidligere at have været ansat i Jyske Bank i Ribe.

- Vi har kunderne til at fylde 12 stillinger ud. Vi kan ikke være færre. for dem vi har løber stærkt, siger Karsten B. Svendsen, der godt ved, at det kan blive vanskeligt at efterfølge en lokal indsjæl som Torben Hestehave, der igennem årene har opbygget et enormt netværk i Ribe.

Hvor andre banker i Ribe stille og roligt har skåret ned på personalet, så er man gået den anden vej hos Andelskassen, hvor Ribe-afdelingen nu er oppe på 12 medarbejdere efter at have fået tilført fem fra Bramming.

Ringer til 500 kunder

- Der kommer ikke til at være de store ændringer i, hvordan vi gør tingene, selvom Torben stopper. Men de ansatte får en ny chef, mens jeg også selv skal ændre min måde at arbejde på til et mere ledelsesmæssigt niveau med mindre kundekontakt, så på den måde vil der selvfølgelig komme ændringer, siger den nye filialdirektør, der glad for at komme til at stå i spidsen for byens største bank.

- Jeg har stilet efter at blive filialdirektør helt fra starten af min uddannelse, og jeg er stolt af, at det nu er lykkedes, siger han, mens Torben Hestehave tilføjer, at det er flot klaret af en 32-årig, ligesom han selv er glad for at have været med til at udvælge sin efterfølger.

- Og så er jeg glad for at være så priviligeret, selv at kunne sige stop. Det er der ikke så frygteligt mange bankdirektører, der gør idag, så jeg stopper på toppen frem for gennem organisatoriske beslutninger, siger Torben Hestehave, der har brugt de seneste dage og uger på at kontakte samtlige af sine 500 kunder for at sige tak for tiden sammen.

- Jeg synes det er en god måde at sige farvel på ved at ringe rundt til alle kunderne og sige farvel og høre, hvem de kunne tænke sig som ny rådgiver. Jeg kan kun håbe, at Karsten får den samme tillid fra kolleger og kunder, som jeg har haft, siger den snart pensionerede direktør.