Direktør vil holde øje med optagelsestallene på FGU Vest

ESBJERG: Direktør for Borger & Arbejdsmarkedsudvalg, Lise Willer, ønsker ikke at gå ind i en ordstrid om, hvordan hun tidligere har formuleret sig. Men hun vil godt garantere, at forvaltningen ikke sætter en bremse i for de unge, som opfylder målgruppekriterierne for at tage en uddannelse på FGU Vest.

- Vi har faktisk allerede nu overskredet de 243 årsværk, der var budgetlagt, med cirka 30 elever mere. Det vil være et tal, som bevæger sig op og ned. Men det vigtige er at holde sig for øje, er målgruppevurderingen. Hvis du ikke bliver omfattet af den målgruppe, som er defineret for FGU-uddannelsen, kommer du ikke ind. Uanset hvor meget du har lyst til det, siger Lise Willer.

Hvad kigger man på i målgruppevurderingen?

- Det kan jeg ikke sådan lige sige. Men det er noget med, hvad der ligger forud. For eksempel om den unge har været i specialklasse eller haft afbrudte skoleforløb tidligere. Man kigger selvfølgelig på både den unges historik og kompetencer. For vi skal ikke have forkerte målgrupper ind på FGU Vest. Det er jo ikke et tilbud til de velfungerende unge, og det er heller ikke et tilbud til de aller aller aller ringeste unge. Det er derfor, der er den her målgruppevurdering, og det er dér, krumtappen ligesom er.