Apropos TV 2 får stationen kritik, fordi man ikke valgte at sende den vigtige kamp direkte søndag aften, men i stedet for først mandag morgen fra klokken 06.55, hvor der næppe har været mange seere, når man specielt tænker på alt det øl, som blev drukket i løbet af aftenen.

- Vi har fået flotte ord med på vejen af både sponsorer, fans og tilskuere over de nye faciliteter. De eneste kritiske røster, der har været fremme er kommet fra TV 2, hvis medarbejdere ikke var tilfredse med de forhold, de blev budt. Tirsdag holder vi et evaluerende møde, for der er altid ting, som kan gøres bedre, når man er i en ny hal, siger Peder S. Krogsgaard.

Udover den sportslige succes glæder esbjergenserne sig over de mange positive bemærkninger, der er faldet over den nye isarena.

Efter kampen samlede Esbjerg Energy alle de cirka 100 frivillige, som var involveret i søndagens kamp, i Esbjerg Energy Loungen, og her takkede Peder S. Krogsgaard dem for en stor indsats i forbindelse med opførelsen af det store projekt.

Mange højdepunkter

Ifølge Peder S. Krogsgaard var der mange højdepunkter på åbningsdagen i den nye arena.

- Jeg vil gerne fremhæve, at vi samlede 650 til VIP-arrangementet før kampen, den fantastiske medleven og begejstring fra "Den gule mur", og murens varme hilsen ned mod borgmesteren, da han under sin tale smed jakken og åbenbarede, at han havde en gul Energy-trøje på. Det var noget, som gav et stort bifald.

Som det sidste punkt nævner Peder S. Krogsgaard, at spillerne var meget glade for den store hyldest, de fik på isen, da kampen var slut.

Esbjerg Kommune havde alene inviteret 72 med til VIP-arrangementet, og alt i alt har Esbjerg Energy fået så mange gode kontakter i forbindelse med den nye isarena, at det ser lyst ud for fremtiden.

Næste kamp i kvartfinaleserien spilles tirsdag aften i Frederikshavn. Vinder Esbjerg Energy igen på udebane over Frederikshavn, kan holdet afgøre det hele på fredag aften. Det vil nærmest være et lille mirakel på baggrund af grundspillet. Her vandt vendelboerne alle fem kampe, men Esbjerg Energy har det jo med at stramme sig an, når der er slutspil.