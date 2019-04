Ribe: Det er en eftertragtet personlighed i den danske kunst- og kulturverden, der netop har indvilget i at indtræde i bestyrelsen på Ribe Kunstmuseum.

Efter eget ønske er fhv. formand for Ny Carlsbergfondet, Hans Edvard Nørregård-Nielsen, udtrådt af bestyrelsen. Nørregård-Nielsen var medlem i fem år, udpeget til bestyrelsen af Ribe Kunstforening, og som nyt medlem er museumsdirektør på Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh, indtrådt i bestyrelsen på Ribe Kunstmuseum.

- På museet er vi meget glade for, at Mikkel Bogh har indvilget i at indtræde i bestyrelsen. Som direktør for Statens Museum for Kunst, kan Mikkel Bogh være bindeleddet til det kunsthistoriske miljø og netværk i hovedstaden. Det er af afgørende betydning for Ribe Kunstmuseum, at vi kan være en del af dette miljø. Mikkel Bogh vil desuden være en kompetent sparringspartner for museet og dets direktør. Vi er derfor meget glade for, at kunstforeningen har udpeget netop Mikkel Bogh til den ledige bestyrelsesplads, siger formand for Ribe Kunstmuseum, Jens Henriksen.