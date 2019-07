Direktøren for Aids-Fondet, der p.t. driver fire klinikker i landet, hvor man kan blive testet for hiv og andre seksuelt overførte sygdomme, har længe haft kig på Esbjerg som hjemsted for en ny klinik.

- Vi er i gang med en større udvidelse i Danmark, og vi har desværre ikke Vestjylland dækket af. Esbjerg vil være det helt naturlige næste sted at åbne. Lige nu har vi Checkpoint i København, Odense og Århus, og vi udvider i 2020 til Aalborg. Vi har fået en bevilling fra Satspulje-midlerne og sammenholdt med, at kønssygdomme som klamydia, syfilis og gonorré er i voldsom stigning blandt unge, så synes vi, vi har en pligt til at gå i aktion. Historisk har vi jo alene tilbudt de forskellige tests til personer i højrisiko-grupperne, men eftersom udbredelsen af kønssygdommene har antaget en epidemisk karakter, udvider vi målgruppen til alle 15- til 29-årige efter sommerferien, siger Andreas Æbelø og tilføjer, at han ser det som et udtryk for rettidig omhu på sundhedsområdet, at Karen Sandrini tager sagen op.

Det siger direktøren for Aids-Fondet, Andreas Gylling Æbelø, der er glad for byrådsmedlem Karen Sandrinis (S) interesse for sagen.

Esbjerg: Aids-Fondet har længe haft kig på Esbjerg som nyt hjemsted for en af organisationens såkaldte Checkpoint-klinikker, hvor unge kan blive testet for hiv og andre seksuelt overførte sygdomme samt modtage rådgivning om deres seksualitet.

Ikke stor finansiering

Ifølge Andreas Æbelø kan Checkpoints medarbejdere - udover at foretage gratis og anonyme tests helt diskret og uden tidsbestilling - rådgive om seksualitet og - i de tilfælde, hvor en person testes positiv for den ene eller den anden sygdom - tale situationen grundigt igennem med vedkommende og sørge for, at den ramte hjælpes videre i sundheds-systemet.

- Vi har rådgivere, der kan tale med de unge i øjenhøjde. Der ligger mange tabuer, skyld og skam i seksualitet, og det kan være svært for de unge at tale med egen læge, familie eller venner om seksualitet. Vi tilbyder et sted, hvor man reelt kan droppe ind og tale med rådgivere, der ikke fordømmer en, selv om man måske ikke har været så klog i situationen og dyrket ubeskyttet sex, siger Andreas Æbelø.

I en tid, hvor politikere i Esbjerg Byråd til efteråret skal ud i en ny budgetproces, hvor der formentlig skal spares mange millioner kroner på det kommunale husholdningsbudget, ligger det måske ikke lige for at tænke i ny drift. Men Aids-Fondets direktør beroliger med, at det ikke er de store summer, der skal findes til et nyt Checkpoint i Esbjerg.

- Det er ikke noget, der slår bunden ud af nogen kommunekasse. Vi har brug for diskret beliggende lokaler enten nær midtbyen eller studiemiljøet. Der er jo ikke store investeringer til laboratorieudstyr, for testen foregår enten som en priktest eller en pode-pind - alt efter, hvilken sygdom, der skal testes for. Derudover er der selvfølgelig finansiering af medarbejdere. Man kan sige, at det er en del af det forebyggende ansvar, en kommune i forvejen har, og på længere sigt er det en investering i sundhed og i, at sygdomme ikke får lov at udvikle sig, siger Andreas Æbelø.