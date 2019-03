Direktør efterlyste mine: Nu er den fundet

Den af erhvervsmanden Ejgil Egsgaard efterlyste mine fra Esbjerg Havn er fundet. Telesikring-stifteren planlægger at gøre minen til et symbol på indsamling til svagt stillede personer i Esbjerg.

- Jeg vil da gerne sige tak for de mange henvendelser. Det viser for mig, at esbjergenserne interesserer sig for deres by, konstaterer Ejgil Egsgaard.

Ejgil Egsgaard har modtaget op imod 30 henvendelser og fotos via mails og telefonopkald, og dertil kommer adskillige informationer givet via sociale medier som Facebook.

Egsgaard efterlyste minen i forbindelse med familiens overtagelse af Claus Sørensen-koncernens mangeårige hovedsæde i Auktionsgade 6-8. Minen havde tjent et velgørende formål for efterladte til omkomne fiskere med pengeindkast i minen, og faktisk er den i dag lokaliseret ikke langt fra den markante ejendom, som fremadrettet skal være hjemsted for ledelsen i Telesikring-koncernen.

Minen som et symbol

Flere af henvendelserne gav den ønskede hjælp, men den første, der ledte ham til minen, var tidligere formand for Esbjerg Fiskeriforening, Verner "Tornby" Christensen.

- Han kunne fortælle, at minen på grund af hærværk måttet flyttes til Fiskeri- og Søfartsmuseet. Men her brød ukendte gerningsmænd åbenbart indgangspartiet ned for at få fat i minens indhold, og til sidst blev den flyttet til marineforeningen på havnen, hvor den står i dag, fortæller Ejgil Egsgaard.

Hans intention med minen er, at den igen skal tjene et velgørende formål, og optimalt set ser han gerne minen på sin oprindelige placering i Auktionsgade, men det overordnede er, at den får en central rolle i indsamlingen af penge til byens dårligt stillede.

- Placeringen af minen er dybest set underordnet, men tanken er, at gøre minen til et symbol på indsamling til byens dårligt stillede, siger Egsgaard.

Han har endnu ikke lagt sig fast på, hvordan støtten og indsamlingen skal foregå, og hvem der præcist skal begunstiges, men han er netop nu i færd med at lægge en plan sammen med rådgivere, så en indsamling kommer til at foregå lovligt og efter vedtægter. Sidenhen forestiller erhvervsmanden sig også at få behov for vejledning fra nogle af byens ildsjæle.