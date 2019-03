Direktør efterlyser gammel sømine på Esbjerg Havn

- Jeg synes jo, der er tale om et gammelt stykke historie på havnen, og jeg har altid syntes, at teksten på minen virkede meget stærk. Hvis det kan lade sig gøre at finde minen, vil jeg gerne sætte den op igen, så den kunne tjene et nyt velgørende formål, siger Ejgil Egsgaard.

Søminen har formentlig spillet en rolle i 2. Verdenskrig, og siden hen tjente den et velgørende formål for efterladte til omkomne fiskere.

Esbjerg: Måske er den endt sine dage hos skrothandleren eller på lossepladsen. Det kan også være, at den stadig findes et eller andet sted i Esbjerg.

Giv et tip

Hvad minen i givet fald skal støtte, har Ejgil Egsgaard ikke lagt sig fast på, men han forestiller sig, at minen skal påføres et telefonnummer, som eventuelle bidragydere kan anvende til at overføre beløb via mobilpay.

- Det duer jo nok ikke at smide penge i minen, som det skete dengang, så noget a la mobilpay kunne være en idé, siger Egsgaard.

Han forestiller sig desuden, at han selv vil matche de bidrag, som måtte komme med et tilsvarende beløb.

- Jeg har ikke tænkt helt igennem, hvordan det hele skal foregå. Det er jo egentlig bare, fordi minen i sin tid gjorde noget godt for nogen, og så tænkte jeg, at den også kunne tjene et godt formål i dag. Men nu skal vi jo først se, om vi kan finde den, lyder det fra Ejgil Egsgaard.

Hvis man har oplysninger om søminen, kan man kontakte Ejgil Egsgaard på info@ telesikring.dk