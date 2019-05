Direktør: Uheldigt forløb

Esbjerg: Der er lidt forskellige opfattelser af, hvad der er sket, men forløbet omkring Peter Baks sidste timer i hjemmet i Esbjerg op til hans død den 7. april i år udviklede sig uheldigt.

Det erkender direktør i Sundhed & Omsorg ved Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen.

Han blev orienteret om sagen dagen efter Peter Baks dødsfald, og han har gennemgået den.

- Sygeplejen kan ikke helt genkende sagsforløbet, men er enig i, at sagen ikke udviklede sig optimalt. Sygeplejersken forlod dem ikke, men gik udenfor for at guide en kollega, som ikke kunne finde ind. Hende havde hun kaldt til at hjælpe med at få pågældende i seng igen, efter at de pårørende havde sat pågældende op på en stol. De pårørende havde i den periode ringet 112, og sygeplejersken vidste, at det kunne give problemer, at der var ringet 112 i forhold til, at redderne nok ville indlede genoplivning på trods af fravalg af genoplivning. Den diskussion ville hun forsøge at skåne de pårørende for, forklarer Arne Nikolajsen i en mail.