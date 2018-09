Direktøren for Børn & Kultur har trykket på fuld stop-knappen for kommunale lederes deltagelse i de såkaldte stifinderkurser.

Esbjerg Kommune: Direktøren for Børn & Kultur i Esbjerg Kommune, Jørn Henriksen, har nu sat en stopper for kommunale medarbejderes deltagelse i de såkaldte stifinderkurser, der koster 128.000 kroner plus moms per deltager for de tre moduler af en varighed på fire-fem dage ad gangen.

Beslutningen kommer efter, at JydskeVestkysten kunne fortælle, hvordan fem skoleledere og to ledere i Familie & Forebyggelse har været afsted på kurset, som man kan se billeder af på Facebook, hvor deltagerne sidder i et gigantisk tipi-telt, arbejder med rafter eller vader igennem vandet i en sø. Kurset er - ifølge virksomheden bag - et uddannelsesforløb for ledere, og ifølge en af de skoleledere, der har været afsted, Ole Lerke fra Bohrskolen, er det så godt et kursus, at han planlægger at sende yderligere 11 medarbejdere afsted. Dog med rabat og dermed til en samlet tilbudspris på én million kroner.

Imidlertid har der også kunnet måles interesse fra andre skoler i Esbjerg Kommune, og det har altså nu fået Jørn Henriksen til at hamre bommen ned.