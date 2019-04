Borgere, der er ramt af demens, skal ikke låses inde på et plejehjem. De skal ud i det fri, hvis der kan skabes trygge rammer, mener direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen.

Esbjerg Kommune: Borgere med demens skal ikke spærres inde på et plejehjem. De skal ud i det fri. Sådan lyder det fra direktør i Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen - Der er stigende efterspørgsel på plejehjemspladser til demente. Det er en udvikling, som jeg håber, at vi kan få vendt og i stedet få personer med demens mere integreret i det almindelige samfund. De skal ikke stigmatiseres og lukkes inde, siger Arne Nikolajsen. En inspirationstur til Crawley i England tilbage i 2015 satte en del tanker og ting i gang hos politikere og embedsmænd i Esbjerg Kommune. Crawley er en meget demens-bevidst by, hvor der er taget en masse hensyn og foranstaltninger for at hjælpe demente borgere, og hvor resten af befolkningen er tunet helt ind på at hjælpe demente. Og det er noget af det, som Arne Nikolajsen håber kan overføres til Esbjerg. - Vi er allerede i gang med mange ting og har blandt andet fået 5.500 demensvenner her i kommunen, siger Arne Nikolajsen.

Demens Det er vanskeligt med sikkerhed at fastslå, hvor mange personer, der er ramt af demens i Esbjerg Kommune, men ifølge Arne Nikolajsen opererer man med et cirkatal udregnet i procent ud fra landstallet.Ud fra det anslår man, at der i Esbjerg Kommune er 1.780 personer, der har demens.



Af dem er cirka 720 personer over 65 år registreret med en demensdiagnose.



Det tilsvarende tal for personer under 65 år er omkring 60.



Kvinder udgør mere end to tredjedele af ældre med demens i Danmark, mens der er lidt flere mænd end kvinder i de yngre aldersgrupper.

Tryghed Den øgede bevidsthed og åbenhed om demens har fjernet noget af det tabu, der tidligere har været om sygdommen, og det kan blive endnu bedre. - Mange borgere med demens er fysisk funktionelle, og de har som sådan ikke brug for en plejehjemsplads. Det, de har brug for, er steder, hvor de kan være i tryghed, og jo mere den brede befolkning ved om demens og hvordan man skal tackle borgere med demens, desto bedre og mere trygt bliver det for dem. Alle kan og bør hjælpe i den sammenhæng, og det er ikke kun pårørende, det gælder, siger Arne Nikolajsen. I den forbindelse spiller teknologi også en stor rolle. I dag er det frivilligt, om personer med demens vil bære en gps. Det kræver en tilladelse fra vedkommendes pårørende. - Jeg ser det sådan, at vi ved at udstyre en demens-patient med en gps tilbyder tryghed til både vedkommende og dennes pårørende. Kritikere kalder det overvågning - jeg kalder det et tilbud om tryghed. På den måde kunne man lave en teknologisk tryghedsring om den dementes hjem, så man fik en melding, hvis vedkommende bevægede sig udenfor ringen, men det er en etisk drøftelse, som ikke er afsluttet endnu, siger Arne Nikolajsen.

Tidlig tilladelse Han forventer at politikerne i Esbjerg Kommune vil tage en kontakt til den kommende regering og minister på området efter valget om netop dette emne. - På et nyligt møde på Østerbycentret med deltagelse af blandt andre folketingskandidaterne Anders Kronborg (S) og Ulla Tørnæs (V) gav de begge udtryk for, at gps-overvågning burde være tilladt og en selvfølge, så der er nationalt fokus på det. Jeg håber og tror, at der kommer en afklaring på det her i løbet af 2019. Det er i hvert fald noget, der fylder meget for os. Jeg kunne desuden ønske mig, at det blev mere formaliseret, at man som rask gav samtykke til gps-overvågning, hvis man på et senere tidspunkt blev ramt af demens, så det ikke er de pårørende, de skal stå med beslutningen. Lidt som med for eksempel organdonation, siger Arne Nikolajsen.