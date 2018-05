Direktør: Jobvækst gør ikke alene Esbjerg til en storby

René Neesgaard, direktør og partner i Colliers, påpeger, at der lige nu sker mere i Esbjerg end nogensinde, men han fremhæver også, at der skal mere end jobvækst til for, at byen kan øge tilgangen af nye borgere.

Hele 62 procent af den danske arbejdsstyrke inden for offshoreenergi findes i Esbjerg, hvilket gør byen til Danmarks offshore-centrum inden for olie, gas og vind.

Ifølge Neesgaard har havnen og energisektoren været den primære årsag til, at Esbjerg som hovedby i landsdelen inden for de sidste fire år har skabt mere end 2.500 nye arbejdspladser i kommunen.

Esbjerg: Der skal mere end jobskabelse inden for olie- og vindindustrien til, hvis Esbjerg skal tiltrække flere indbyggere og undgå at miste sin plads som landets femte største kommune til Vejle inden for de kommende år.

Esbjerg Kommune har udarbejdet en Vision og Vækststrategi for 2020, og satser blandt andet på mere storbykvalitet. Hvis målene skal opfyldes, skal byen have i alt 10.000 studerende, og indbyggertallet i kommunen skal op på 120.000 indbyggere. Aktuelt er der omkring 116.000 indbyggere i kommunen.

Flere internationale aktører

René Neesgaard mener dog ikke, at jobskabelse gør det alene, hvis byen vil fastholde og øge tilgangen af danske og internationale borgere:

- Der sker rigtig mange ting i Esbjerg nu - mere end nogensinde - hvor energiområdet baner vejen for nye virksomheder, skaber jobs og tilflyttere. Men skal byen have endnu flere tilflyttere og holde sin position som Danmarks femte største by, skal der arbejdes mere med byfortætning og rummene i byen, der gør byen mere interessant, og fastholder og tiltrækker endnu flere borgere og investorer til byen, siger René Neesgaard, der mærker interesse fra flere lokale, danske og internationale investorer, som er aktive i Esbjerg.

Der udvikles erhvervsområder i blandt andet Esbjerg Strand og nye kontordomiciler på Esbjerg Havn, og René Neesgaard oplever en høj efterspørgsel på centrale boligudlejningsejendomme i byen.

Han peger desuden på, at flere internationale virksomheder søger mod Esbjerg, hvilket gør byen endnu mere attraktiv for investorerne. I oktober sidste år var han selv rådgiver for Pedersen Gruppen, der med salget af en stor grund i City Nord til IKEA baner vejen for nyt varehus i 2021.

- IKEA er et så stærkt brand, at varehusene flere steder har status som turistattraktioner. Det kommende varehus vil helt sikkert trække nye kunder til Esbjerg, hvilket også vil komme den øvrige detailhandel i byen til gode. Ud over at trække nye og flere kunder til byen, vil det også betyde nye arbejdspladser til kommunen, så det her er virkelig en god nyhed på flere plan, fortæller René Neesgaard.