Jørn Henriksen, direktør for Børn og Kultur, understreger, at det er selve bussen Grønærten, som er udebørnenes base. Han er begejstret for kongstanken bag bussen og ærgerlig over, at Sønderhedevej betyder så meget for forældrene.

ESBJERG: Esbjerg Kommune var fremme i skoene, da man for omkring 20 år siden begyndte at lade nogle børnehavebørn tilbringe hele dagen i naturen. Der var pionerånd over projektet, og andre kommuner kiggede med, og også i dag slår direktør for Børn og Kultur, Jørn Henriksen, fast, at han er meget stor tilhænger af konceptet.

Når Esbjerg Kommune har valgt at lukke den lille skovoase på Sønderhedevej 27, er det derfor ikke for at sætte en stopper for naturbørnene. De skal fortsat være i naturen dagen lang, mener han:

- Der er opstået en stor misforståelse, hvor mange er begyndt at opfatte Sønderhedevej 27 som et sted, hvor børnene har en base. Det er rigtigt, at de ofte er taget derud, fordi de kan lave varme der om vinteren, og der er læ. Men det er altså bussen, der er basen, og den kan køre mange andre steder hen end til Sønderhedevej 27.

Men der står jo i jeres pdf på nettet, at Sønderhedevej er det faste sted hele vinteren igennem? Og både dagtilbudschefen, udvalgsformanden og lederen af Galaksen beskriver, at man "fandt ud af, at det blev brugt som en base og så ville have ført tilsyn, som var det en base". Desuden bruges ordet "udflytterbase" i tilsynsrapporterne fra i år. Så opfattes stedet vel som en base?

- Jeg kan godt se, at der rent tilsynsmæssigt har været usikkerhed, og at der er opstået forvirring. Men det er helt sikkert, at Sønderhedevej ikke er nogen base, og vi får det heller aldrig godkendt som en base. Det er en vældig misforståelse.