Direktør: Boliger på Esbjerg Strand er bedre sent end aldrig

Esbjerg: Det var slet ikke så ringe en nyhed, da borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) i avisen lørdag erklærede sig villigt til at arbejde for boliger på havneøen på Esbjerg Strand.

Sådan lyder en umiddelbar reaktion fra den i Esbjerg markante direktør i Claus Sørensen Gruppen, John Riis Andersen.

- Jeg synes, det er en glædelig nyhed. Jeg har jo tidligere sagt, at der i forvejen er rigeligt med kontorbyggeri i Esbjerg. Så det er helt sikkert en glimrende indstilling. Bedre sent end aldrig, siger John R. Andersen.

Claus Sørensen Gruppen har tidligere med sin enorme pengetank tilkendegivet interesse for byggeri på havneøen, og for cirka halvandet år siden sendte John R. Andersen en prøveballon op, hvor han foreslog, at der foruden erhvervsbyggeri på havneøen også burde kunne opføres boliger.

Han siger også, at Claus Sørensen Gruppen, som i forvejen har hovedkontor i White House på Esbjerg Brygge 28, ikke er blevet mindre interesseret efter borgmesterens nye melding.

- Vi er endda meget interesseret, men vi må jo vente og se et eventuelt kommende udbud, siger John R. Andersen, der også er meget opmærksom på, at boliger ikke må have negative konsekvenser for virksomhed på havnen.

- Jeg er helt med på, at virksomhederne kom først, og det er ikke virksomhederne, der skal etablere afskærmning af støj mod boligerne, siger han og nævner, at det eksempelvis er et krav til de eksisterende domiciler på Esbjerg Brygge, at vinduer ikke kan åbnes, ligesom alle vinduer er forsynet med et tykt lag støjdæmpende glas.