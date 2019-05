DinForsyning ønsker at lave skoletjeneste for hele Esbjerg Kommune indenfor energi, el, vand og klima i det nye energiprojektet "Elværket", der er under udarbejdelse i og omkring Bramming Egnsmuseum og byens gamle vandtårn. Planer for udvidelsen af

Bramming: Siden en workshop 26. november har der været arbejdet med planerne for, hvad der skal med området omkring Bramming Egnsmuseum og byens gamle vandtårn. Der har været en god proces mellem de forskellige parter bestående af lokalråd, Esbjerg Kommune, byudviklingsgruppen, skoler og de mange frivillige, der har været involveret i udviklingen af et energi- og vandeksperimentarium ved Bramming Egnsmuseum under arbejdstitlen "Elværket".

De mange planer præsenteres på et borgermøde i Bramming 9. maj kl. 16.30 på Bramming Egnsmuseum.

- Vi har arbejdet i to grupper. Den ene med udenomsområderne, hvor vi ønsker at etablere et parkområde med blandt andet science-legeredskaber og madpakkeområde, mens den anden gruppe har arbejdet med en udvidelse af selve museet og vandtårnet, siger direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just, der ser planerne som en meget stor mulighed for at udvikle Bramming og Bramming Midtby.

- Det afhænger selvfølgelig af, om vi kan finde pengene, men vi har flere fondsansøgninger ude, og jeg plejer at sige, at gode idéer finder deres penge, og jeg synes, at de her idéer er rigtigt gode, siger Flemming Just.