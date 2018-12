Dethe vil ikke længere arbejde 70 timer om ugen

BRAMMING: Hun har brug for et pusterum. Karen Margrethe Bertramsen, som har rundet de 60 år - plus lidt til - vil ikke længere arbejde 70 timer om ugen, og derfor er hun nu i gang med ophørsudsalg i sin forretning med stof, garn og hobbyartikler, Dethe i Nørregade i Bramming.

- Jeg lukker forretningen engang til næste år, men hvornår til næste år ved jeg ikke endnu. Jeg kan ikke længere holde til at arbejde på fuld tid, og slet ikke 70 timer om ugen, som jeg har gjort de senere år, konstaterer Karen Margrethe Bertramsen.

De første 28 år, hvor hun drev forretningen var det fra en forretningsadresse i Esbjerg. Så rykkede hun til N.A. Jørgensens Plads i Bramming for fem år siden og de seneste tre år har det været fra Nørregade.

- Bramming er en god handelsby, og jeg har også stadig mange af mine kunder fra tiden i Esbjerg, som kommer til Bramming. Jeg har også kunder fra Sønderjylland, og jeg stopper bestemt ikke, fordi det går dårligt. Men fordi jeg har brug for at trappe ned, lyder det fra Karen Margrethe Bertramsen, som selv bor i Sejstrup.