Detektorfører finder sensationel guldmønt:

Gørding: Detektorfører Jean Stokholm fra Gørding spærrede øjnene op, da han 3. august fandt en guldmønt på en mark ved Gørding. Efter at have fået mønten i deres varetægt har Sydvestjyske Museer siden gjort en stor indsats for at finde til møntens oprindelse, og denne har vist sig at være overraskende for overinspektør i arkæologi ved Sydvestjyske Museer, Morten Søvsø, der kalder fundet for en sensation.

Det viste sig at mønten havde både kristne og arabiske tegn, og da det efter nærmere undersøgelser viste sig, at mønten var fra Spanien, kontaktede man den førende spanske numismatiker (møntspecialist, red.) på området, Manuel Mozo Monroy, som kunne fortælle, at der ikke var tale om en arabisk dinar, som man først troede, men derimod en spansk morabetino, slået af den Kong Alfonso VIII af Castilien i det centrale Spanien.

- Det er helt enestående. Fundet af denne mønt i Gørding var i sig selv en numismatisk sensation, men da Manuel Mozo Monroy fik slået efter, viste det sig, at der ikke kendes andre mønter af denne type udstedt i året 1180 efterKristus. Dermed er den unik, siger Morten Søvsø og forklarer, at guldfundet nu er i Sydvestjyske Museers varetægt, indtil Nationalmuseet bringer den til København.