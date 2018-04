Det slog klik for 53-årig mand bag brandattentat

Frustrationer over en forestående tvangsfjernelse fik en mand til at miste besindelsen og kaste en molotovcocktail mod Familierådgivningen på Darumvej. Manden er blevet varetægtsfængslet.

Esbjerg: En 53-årig mand er i et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet. Han er sigtet for at have kastet en molotovcocktail ind ved Esbjerg Kommunes Familierådgivning på Darumvej.

Episoden fandt sted tirsdag eftermiddag, hvor vidner har forklaret, at de så den 53-årige mand gå ind og og råbe: "I har taget mit barnebarn" og advare om, at stedet ville blive sat i brand, og at folk havde to minutter til at komme ud. Derefter gik manden ud til sin bil, tog en flaske med væske i, satte en klud i og antændte kluden. Så gik han indenfor igen og spurgte om alle var kommet ud, hvorefter han kastede den hjemmelavede molotovcocktail gennem lokalet.

Flasken blev knust og der skete materiel skade i form af sod- og brandskader på gulv, vægge og lofter.

Manden selv kørte fra stedet igen, og kort tid efter blev han anholdt ved det psykiatriske hospital Spangsbjerg.