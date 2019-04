- Et betragteligt beløb bliver brugt til den direkte tv-transmission på TV2, som sender en time direkte fra kvindernes linjeløb søndag den 30. juni, hvorefter de straks skifter over til herrernes linjeløb, hvorfra de bringer omkring to og en halv time direkte, fortæller Morten Anderson.

- Prisen til Danmarks Cykle Union er 350.000 kroner, men så er der også nogle følgeudgifter som for eksempel til ruteafspærringer, markedsføring og reception, således at de samlede udgifter nok løber op i over en halv million kroner.

Esbjerg: Det er ikke helt billigt at blive arrangør af et DM i cykling. Under pressemødet tirsdag på Esbjerg Rådhus spurgte JydskeVestkysten kommunens eventchef, Willy Grøn, hvad det koster og svaret lød:

Det skal være en stor cykelfest

Pressemødet blev indledt af Esbjergs sportsglade borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), som i sin tale blandt andet sagde:

- Om knap tre måneder lægger vi i Esbjerg Kommune veje til én af årets store sportsbegivenheder i Danmark. Sammen med Esbjerg Cykle Ring og Danmarks Cykle Union byder vi nemlig velkommen til DM i landevejscykling fra den 27.-30. juni. Det glæder vi os meget til, og det er vores ambition, at DM skal være en stor cykelfest. Det gælder både for alle de dygtige cykelryttere, der dyster om titlen som Danmarksmester, og for alle de mennesker, der bor i vores kommune eller kommer hertil for at se cykelløb.

Jesper Frost Rasmussen nævnte også, at han er glad for ruterne.

- Rytterne kommer langt omkring i vores kommune, og ruterne er tilrettelagt, så publikum har rigtig god mulighed for at følge med undervejs. Vi håber naturligvis, at cykelfeberen rammer hele kommunen, så den gode stemning giver et ekstra skub i ryggen til cykelrytterne. Vi vil også alliere os med kommunens lokalråd i håb om at aktivere de mange lokalsamfund, fordi det vil være festligt for alle med liv og opbakning rundt på ruten, sagde borgmesteren.

Det var sportskommentator Torben Joensen fra Esbjerg, som ledede pressemødet, hvor der var repræsentanter med fra Danmarks Cykle Union, blandt andet cheflandstræner Anders Lund og eventmanager Jens Kaster. Desuden deltog to ryttere - Trine Schmidt, som i øvrigt er kandidat til OL I Tokyo i 2020 på bane, samt Martin Mortensen fra Team Waoo Cycling.

I forsamlingen så man også kunstneren Lars Henning Andersen, som har lavet den flotte plakat til DM i Esbjerg, kommunens kommunikationschef Thomas Reil, kommunens eventkoordinator Kirsten Bisgaard Kirchner, trafikofficial Preben Stausholm, den tidligere toprytter Jørn Lund, ruteansvarlig Willy Frederiksen og ikke mindst den nye formand for Esbjerg Cykel Ring, Frank Christiansen.