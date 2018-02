Det klogeste er at sikre sig

Esbjerg: Konsekvenserne ved manglende maskinsikkerhed er uoverskuelige. Så maskinsikkerhed er vigtigt. Overholdelse af sikkerheds- og vedligeholdelsesprocedurer er derfor en bunden opgave for alle med produktionsansvar, og derfor holder Esbjerg Erhvervsudvikling et arrangement den 15. marts om dette emne. Her kommer en ekspert på området, direktør Per Juul, og holder et oplæg om ansvaret for sikkerheden ved virksomhedens maskiner.

Arrangementet er henvendt til ejerledere, direktører, fabrikschefer, produktionsansvarlige og reparationer. /exp