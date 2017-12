Det glade familiekøkken i Hviding gjorde klar til nytår

For 43. gang stod Ida Klaaby søndag endnu engang i spidsen for hundredvis af nytårsmenuer, som skulle ud til nytårsfester rundt omkring i lokalområdet. Og det bliver langt fra sidste gang.

- Vi var nødt til at lukke for bestillinger den 28. december. Vi havde simpelthen ikke flere tallerkner til rådighed, griner Ida Klaaby.

Som en familie

Selvom maden bliver tilberedt og pakket under fuld koncentration, er der også tid til at snakke og grine i det glade køkken. Og der skal selvfølgelig også nydes et glas champagne og kransekage, når de sidste tallerkner er leveret eller afhentet klokken 14.

- Det er altid hyggeligt her til nytår. Det er ret anderledes, selvom vi er vant til at lave mad til mange mennesker. Men stemningen er bare noget helt særligt, fortæller Betina Klaaby, som er datter til Ida Klaaby, og som arbejder fast i forsamlingshuset.

En anden datter er også kaldt ind for at hjælpe til denne dag, for Hviding Forsamling er lidt af et familieforetagende - selv hvis man ikke hedder Klaaby til efternavn.

- Det er som at blive del af en lille familie. Ida er den bedste chef, man kan forestille sig, og så er hun en sej kvinde, som ikke lader sig mærke af alderen, siger Kirsten Bruun, som har hjulpet til i forsamlingshuset siden 2010.

Ida Klaaby plejer da også at sige, at hun stopper, når hun fylder 60. Men hun fylder faktisk 70 næste gang, og indtil videre kommer hun højt sandsynlig til at stå i spidsen for mange flere nytårsmiddage i Hviding Forsamling.