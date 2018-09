Det forhandler de om: Store besparelser lurer på handicapområdet

Esbjerg Kommune: Voksenhandicapområdet har i flere år været byrådets budgetmæssige smertensbarn, og det er ikke ændret op til de igangværende budgetforhandlinger.

I direktionens forslag til budget-i-balance er der lagt op til besparelser og omprioriteringer for op mod 100 millioner kroner på det trængte område, der ellers netop er blevet gennemgået med tættekamp af Kommunernes Landsforenings konsulentvirksomhed, som fik i opdrag at vurdere muligheden for at tilpasse driften til den økonomiske virkelighed. Imidlertid viste analysen, at handicapområdet er veldrevet, og at udgifterne på området i Esbjerg Kommune er på niveau med eller endda en smule lavere end det forventelige, når der tages højde for borgernes sociale sammensætning og behov sammenlignet med andre kommuner.

I direktionens forslag til at skaffe en mere tålelig bundlinje på området er der imidlertid indlagt omprioriteringer inden for området for 46,8 millioner kroner - hvilket vil sige, at pengene ikke fjernes helt fra området, men til gengæld går fra forskellige tilbud for at finansiere underskuddet på andre. Dertil kommer den i byrådet forkætrede MEP - Moderniserings- og Effektiviserings Programmet, der er dikteret fra Christiansborg - på 26,9 millioner kroner plus den store rammebesparelser, som direktionen i dets budgetforslag har lagt ned over samtlige, kommunale områder.