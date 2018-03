Det er slet ikke så farligt at være byrådets yngste

21-årige Frej Kofoed Petersen blev i november valgt ind som den yngste i byrådet på Fanø. Nogle mente, at han var for ung og uerfaren, men netop derfor mener han, at det er så vigtigt, at de unge er repræsenteret i byrådene.

Under valgkampen måtte han lægge øre til mange kommentarer om sin unge alder og manglende erfaring. Han var stadig "våd bag ørene" og "skulle ud og opleve livet, før man kunne repræsentere andre", men hvor andre ville lade sig kyse, var det bare ekstra motivation for Frej.

- Født 16. august 1996 i Silkeborg.- Flyttede til Fanø i 1999 under decemberstormen. - Bor sammen med sin kæreste i et rækkehus på Fanø. - Har taget sin studentereksamen (STX) i Esbjerg og vil nu søge ind på statskundskab til sommer. - Han drømmer i sin valgperiode i byrådet om at skabe et endnu bedre børne-unge liv på Fanø, få endnu bedre institutioner og at man som ung ikke er tvunget til at flytte væk fra øen, når man flytter hjemmefra, da der mangler ungdomsboliger.

- Der var en fra KU, som inviterede mig på en øl, fordi han havde set, at jeg skrev og kommenterede meget på deres Facebook-side. Det endte med, at vi sammen med et par andre fra KU sad og snakkede politik hele natten. Det var første gang, at jeg virkelig mødte nogle med samme holdninger som mig, fortæller Frej.

Den politiske interesse blomstrede for alvor, da han i en projektuge på sin efterskole fik som opgave at repræsentere Liberal Alliance. Her skulle eleverne holde partilederdebatter og andre politiske møder, hvor Frej hurtigt blev fascineret af det politiske håndværk. I de efterfølgende år fulgte han meget med i politik, inden han i 2014 meldte sig ind i Konservativ Ungdom (KU) i Esbjerg.

Frej har faktisk aldrig gjort sig de store overvejelser om at være ung i politik, men han har altid været vant til at gå mod strømmen. Som folkeskoleelev havde han avislæsning som fast rutine hver morgen før skole, og hans rødgrønne forældre har også altid udfordret ham på de politiske holdninger. I sin omgangskreds stod han også gang på gang ret alene med sit konservative standpunkt.

Én stemme var afgørende

Efter for første gang at have deltaget i politiske debatter i forbindelse med skolevalget 2015, besluttede Frej sig for at stille op til kommunalvalget 2017 på Fanø. Efter en nervepirrende valgnat hvor Frej kom ind i byrådet på kun én stemme mere end en anden konservativ kandidat, er han nu ved at finde sig til rette. Sabbatåret med forskellige jobs som lærervikar, tjener og arbejde i Brugsen er pludselig blevet noget travlere.

- Jeg suger til mig og lærer, og jeg føler, at mine input bliver taget op på samme måde som andres. De andre respekterer, at jeg er folkevalgt ligesom dem, og derfor skal jeg selvfølgelig også høres, siger Frej.

Han vil samtidig opfordre andre unge til at stille op til byrådene rundt omkring og være med til at gøre op med den fordom, at man som ung er for uerfaren til at sidde i et byråd.

- Det er vel kun så farligt, som man gør det til, siger Frej.

For Frej er den politiske karriere kun lige begyndt. Han kunne sagtens se sig selv også som byrådsmedlem om 30 år, men erkender dog også, at verden kan se helt anderledes ud om fire år ved næste kommunalvalg. Til den tid er han forhåbentlig kommet ind på drømmestudiet statskundskab i Odense, hvor han vil pendle til, når han søger ind til sommer.