Det Faglige Hus bag ny bydel i Esbjerg til 700 mio. kr.

Som led i en fuld realisering af projektet har Det Faglige Hus været på massivt opkøb i Østerbyen og som bekendt sikret sig både Esbjerg Kommunes gamle jobcenter og den tidligere Aldi-forretning - alt i alt omkring 19.000 kvadratmeter. Det Faglige Hus har forhandlet med tre villa-ejere og Rødgaards Import A/S, der også ligger i området, og håbede dermed at nå op på et samlet areal på 32.000 kvadratmeter. Imidlertid har Rødgaards Import nu meddelt Det Faglige Hus, at man ikke ønsker at sælge.

Det er Det Faglige Hus, der står bag projektet på Darumvej i Østerbyen, som fuldt færdigbygget vil løbe op i mellem 600 og 700 millioner kroner og dermed er omkring 200 millioner kroner dyrere end Esbjerg Strand-projektet. Planen er, at Generationernes By skal indeholde 300 familie- og seniorboliger i karré-stil og tæt/lav bebyggelse samt en børnehave og et stort sundhedshus med praktiserende læger, fysioterapeuter, tandlæger og andre sundhedsydelser.

Mærk dig det navn. For Generationernes By kan, hvis projektet realiseres i fuldt omfang, blive et af de hidtil største byduviklingsprojekter i Esbjergs historie.

Generationernes By er ikke det første store byudviklingsprojekt i Esbjerg, som Det Faglige Hus er involveret i. Ligeledes i Østerbyen er Det Faglige Hus involveret i by- og boligprojektet Teglværkskvarteret på grunden ved Gammelby RingvejPrisen for projektet er tidligere anslået til i omegnen af 4-500 millioner kroner og skal udvikle sig til Esbjergs nye, grønne byrum tæt på centrum med omkring 145 attraktive boliger på mellem 50 og 300 kvm. samt en Netto-dagligvarebutik. Det Faglige Hus har Arbejdernes Boligforening (AB) med i projektet.

- Vi er ikke blevet lovet noget, men vi håber på en positiv dialog med politikerne til gavn for Østerbyen. Vores vision er, at vi kan skabe liv fra morgen til aften med både børnehave og sundhedshus i et meget stort nyt boligområde i Østerbyen, der bliver et aktiv for mennesker i alle aldre og kan rumme alle generationer, siger Brian Elsted Hansen.

- Kan vi ikke opnå aftaler med alle de tilstødende grundejere, kan vi realisere projektet i lidt mindre omfang. I projektet fokuserer vi meget på et grønt miljø, fælles opholdsområder og smalle gader. Byggeriet skal opføres i respekt for husene i området, hvor der ikke er bygget i højden. Det bliver ét til to etager og måske tre i et enkelt punkt, og det hele skal være en slags resort-område, der er mere eller mindre bilfrit, så biler kun findes i udkanten af bebyggelsen, fortæller Brian Elsted Hansen, administrerende direktør for Det Faglige Hus.

Et gårdrum i Generationernes By - her er bilfrit og hyggeligt for flere generationer. Visualisering: EFFEKT & LOLK

Formue forrentes

Forleden fordelte økonomiudvalget den kommunale grundkapital på 30 millioner kroner for de kommende tre år til fem forskellige boligprojekter rundt om i Esbjerg Kommune, og her tegnede Ungdomsbo sig for 10,1 millioner kroner til "Darupvej etape 1", hvilket dækker over 50 boliger til godt 100 millioner kroner.

- Ungdomsbos familieboliger er en del af Generationernes By, og det er lige nu en del af drøftelserne med Ungdomsbo, at de formentlig bygger i alt 150 boliger fordelt på tre etaper. De resterende 150 boliger står vi i første omgang for, forklarer Brian Elsted Hansen. Han tilføjer, at det ikke er meningen, at Det Faglige Hus skal ende med at være ejer af de mange boliger.

- Vi har i øjeblikket en række møder med forskellige aktører, der ønsker at investere i boliger i området, og vores rolle er mere orienteret mod byudviklings-elementet, siger han.

Det Faglige Hus' landsformand, Johnny Nim, har fået spørgsmålet mange gange før, og nu får han lov at svare igen: hvad laver Det Faglige Hus på boligmarkedet?

- Vi har en formue, som vi skal forrente bedst muligt til gavn for medlemmerne, og i stedet for at investere i aktier og obligationer, som er konjunktur-følsomt, investerer vi i arealer, udvikler og sælger dem igen. Det er en god form for forrentning af vores kapital, siger Nim.