Desperat mors opråb: Vi bruger handicap-ressourcerne forkert

Det var med lykke og lettelse, at Marianne Poder Nielsen i maj 2017 modtog beskeden om, at det efter halvandet års ventetid var lykkedes Esbjerg Kommune at finde et botilbud til hendes handicappede søn. Men lykken blev kort. Mødet med den offentlige institution har været svær og præget af mangel på faglige kompetencer, mener moren.