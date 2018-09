Esbjerg: Designerlamper og andre mærkevarer for et stort beløb er stjålet ved et indbrud i en villa på Højlunds Alle. Flere Verner Panton-flowerpot-lamper, en PH jubilæums-standerlamper, to PH bordlamper samt en Coronastol i sort læder og et B&O musikanlæg er stjålet.

De ukendte gerningsmænd har brudt et badeværelsesvindue op, formentlig med en skruetrækker. / STOK