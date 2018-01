Designfirma fra Esbjerg vinder tre gange guld i London

På rundtur

Den første guldmedalje høstede bureauet for en løsning til Esbjerg Gymnasium, som har fået skabt en visuel identitet, hvor hver enkelt studerende har mulighed for at få sit helt eget særlige logo, mens den anden guldmedalje blev givet for et banebrydende design til Vadehavskysten.

Den tredje førsteplads kom i hus i forbindelse med et "redesign" for Musikhuset Esbjergs nye visuelle identitet, som tager udgangspunkt i arkitekturen i det Uztontegnede musikhus.

Mandag var repræsentanter fra Kirk & Holm rundt med såkaldt "logo-vinder-kager" hos de tre nævnte kunder for at fortælle om de fine førstepladser.