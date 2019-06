Derfor knækkede Street Food i Esbjerg

Fredag morgen tog Skifteretten i Esbjerg Street Food Esbjerg under konkursbehandling. Årsagen til konkursen er tosidet: Gæsterne udeblev og syv stadeholdere har opsagt deres boder per 31. august i år, lød forklaringen i Skifteretten i Esbjerg.

Esbjerg: Street Food Esbjerg A/S anmodede selv om konkursen over for Skifteretten i Esbjerg klokken 9 fredag morgen.

Selskabets direktør, Søren Gaj Nielsen, forklarede i skifteretten, at det nu hedengangne madmekka i Esbjergs gågade var hårdt ramt af et svigtende antal gæster samt det faktum, at syv stadeholdere har opsagt deres madboder per 31. august i år. De to forhold i forening umuliggjorde en fortsættelse af Street Food-konceptet, der kun nåede at leve i godt et år.

Street Food har fungeret på den måde, at selskabet har videreudlejet et antal boder til stade/madholdere, mens selskabet selv har stået for salg af drikkevarer.

I Skifteretten kom det frem, at de 15 ansatte i selskabet fik besked torsdag aften, og at der holdes lukket fredag. Der er ikke udbetalt løn til medarbejderne for denne måned.

De største kreditorer i Street Food A/S er Vækstfonden med 2,03 millioner kroner og Sparekassen Kronjylland med 1,86 millioner kroner, og der er kun få aktiver i selskabet. Det drejer sig om inventar i fælleskøkkenet, borde og stole, reoler, personaleskabe, udsugning, varmepumpe og markise samt varelager til anslået 200.000 kroner.

Resten såsom kasseapparater og dankort-terminaler er leasede, øl- og fustageanlæg tilhører andre.

Skifteretten ved funktionschef Christian Notlevsen har udpeget advokat Søren Chr. Dueholm, Advokatfirmaet Vogel & Gammelby I/S i Varde som kurator.