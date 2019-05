Derfor fik vi pengene

Esbjerg Kommune: Tilbuddet med rådgivnings- og aktivitetscentre for yngre demente var et initiativ under den nationale demenshandlingsplan 2025, der blandt andet har fokus på tidlig opsporing af demens og på Danmark som et mere demensvenligt samfund.

Idéen var, at yngre med demens og folk i tidlige stadier af sygdommen skulle have et sted, hvor de kunne henvende sig, møde ligesindede og få rådgivning. Forbilledet var Odense, hvor man allerede havde et rådgivnings - og kontaktcenter.

Der blev givet penge til 13 projekter, som alle var samarbejder mellem flere kommuner, og hvor der blev taget hensyn til, at afstand og transport kunne være en forhindring. Nogle steder etablerede man et center og flere satellitcentre, andre steder flyttede man ind i eksisterende sundhedshuse.

I den politiske aftale om den nationale demenshandlingsplan blev der afsat 470 millioner kroner til i alt 23 konkrete initiativer. Heraf gik de 37,5 millioner kroner til rådgivnings- og aktivitetscentre, som skulle forankres i kommunale partnerskaber med frivillige organisationer. Det var Sundhedsstyrelsen, som fordelte puljen på baggrund af de 13 ansøgninger.

De kommuner, der stod som hovedansøgere, og som fik del i puljen på 37,5 millioner kroner, var: Assens, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Hillerød, Hvidovre, Lolland, Næstved, Stevns, Viborg, Aalborg, Aarhus og Svendborg og Ærø kommuner.