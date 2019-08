Nødhjælpsorganisationerne oplever, at det er blevet sværere at skaffe indsamlere i Esbjerg. Dog mener de også, at det ofte er de samme, der er frvillige. Arkivfoto: Folkekirkens Nødhjælp

Gennem årene er det blevet sværere for nødhjælpsorganisationerne at skaffe frivillige indsamlere. Det skyldes blandt andet, at der er kommet flere landsindsamlinger i Danmark.

Esbjerg: Der lyder ofte et opråb fra nødhjælpsorganisationer om, at de mangler indsamlere. Det er da også blevet sværere at finde frivillige kræfter, der har tid og lyst til at hjælpe. Hos Folkekirkens Nødhjælp mærker man tydeligt, at der er rift om de frivillige kræfter i Esbjerg. I år var antallet af indsamlere i Esbjerg til organisationens landsindsamling halveret i forhold til 2017. Derved er resultatet af indsamlingen også blevet mindre. Det forklarer senior kampagneleder Loa Bendix med to grunde. - Den ene grund er, at vi er blevet mange flere indsamlingsorganisationer, end vi var før. Det andet er, at man nu kan være frivillig til mange andre ting, og vi kæmper alle om de samme kræfter. Også hos Dansk Flygtningehjælp kan man nikke genkendende til tendensen. Selv om det i øjeblikket går ganske fortrinligt med at finde indsamlere, kræver det stadig meget mere af organisationen end tidligere. Hos Kirkens Korshær er erfaringen, at selvom det er blevet sværere at skaffe indsamlere, er der særligt en taktik, der hjælper dem med at skaffe flere indsamlere. - Det, der virker bedst, er det personlige møde. Hvis det er en, man kender, der spørger, om ikke man skal være frivillig, så er man mere tilbøjelig til at tilmelde sig, siger pressechef Jeanette Ellen Bauer.

Nødhjælpsorganisationer Dansk Flygtningehjælp, Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp oplever alle, at det er blevet sværere at skaffe indsamlere.Red Barnet og Røde Kors mærker begge konkurrencen, men har ikke oplevet, at de har fået færre indsamlere.

Gavmilde esbjergensere og frivillige ildsjæle I takt med, at antallet af indsamlere falder, bliver også resultatet af indsamlingerne mindre. Hos Folkekirkens Nødhjælp indsamlede man i 2019 i Esbjerg 71.500 kroner. Det er 30.000 kroner færre end i 2017. Dog oplever nødhjælpsorganisationerne ikke, at der bliver doneret færre penge per indsamler. Derfor oplever organisationerne også, at de esbjergensiske indsamlere oftest har en god oplevelse. Hos Red Barnet roser man også de frivillige i Esbjerg for deres ildsjæle. Selv om de godt kan mærke konkurrencen i faget, har de nemlig ikke mistet indsamlere, og det, mener de, skyldes de lokale ildsjæle. - Vi har hvert år lige omkring 150 indsamlere i Esbjerg. Det, synes jeg, er et godt tegn på en meget stabil gruppe, siger Merete Falkenstrøm, der er chef for fundraising. Selvom det er blevet sværere at skaffe indsamlere, er det ofte de samme ildsjæle, der melder sig som frivillige.