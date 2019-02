Esbjerg Kommune: En analyse fra Cepos, Center for Politiske Studier, viser, hvor god eller dårlig hver skole i kommunen er til at løfte deres elevers faglige niveau. Analysen er udarbejdet over 1419 danske grundskoler på landsplan, og den viser, at der er langt fra den bedste til den dårligste skole i Esbjerg Kommune.

Den skole, der er bedst til at løfte sine elevers faglige niveau, er Nordre Skole Fortuna i Bramming. Skolen ligger på en samlet 43. plads på landsplan, mens den skole der klarer sig dårligst ligger på en 1306. plads.

Skolelederen fra Nordre Skole Fortuna glæder sig over deres resultat, og han ser frem til at se, om de kan holde niveauet.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for resultatet. Vi følger Cepos' analyser, fordi de ikke kun måler på karakterer, men også kigger på børnenes baggrund. Det bliver rigtig interessant, om vi kan holde den gode position til næste år, siger Jan Lagoni Jacobsen, skoleleder for Fortunaskolen.