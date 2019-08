Der er mangel på folkelig opbakning til projektet om et badeland på Fanø, hvorfor Støtteforeningen for Nordsøbadet Fanø tirsdag den 15. august afholdt åbent hus for lokale erhvervsfolk.

Fanø: Der er lang vej igen for Støtteforeningen for Nordsøbadet Fanø, der stadig mangler lige omkring 7,5 million kroner før Fanø kan realisere drømmen om et badeland. Med torsdagens augustbyger er det for støtteforeningen endnu tydeligere, hvorfor Fanø mangler indendørs badefaciliteter. Derfor afholdt de torsdag eftermiddag åbent hus for lokale erhvervsfolk og politikere med det formål at gøre opmærksom på den manglende lokale støtte til projektet.

- Det her er et projekt, der ikke kan bæres af en gruppe alene, det skal være et fællesprojekt, siger formanden for Støtteforeningen for Nordsøbadet Fanø Jens Porsgaard Nielsen.

Med kun 165 folkeaktier ud af 500 og 450.000 kroner ud af 8 millioner ser det en smule sort ud for projektet. Støtteforeningen er på baggrund af disse tal netop gået i gang med at synliggøre deres projekt, og et af skridtene mod at nå målet er åbent hus arrangementer. De fremmødte erhvervsfolk gjorde det til arrangementet klart, at de gerne vil støtte projektet om Fanøs badeland, og derfor var de heller ikke blege for at sende et godt råd med på vejen.

- Hvis alle lokale erhvervsfolk donerer for eksempel 10 ører per rundstykke eller et beløb for hvert sommerhus, man udlejer, så kan vi alle være med til at hjælpe, siger Morten Halkjær fra Rindby Supermarked.