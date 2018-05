Der er bid og historie i Nebel Sø

Der er stadig masser af bid i Nebel Sø Put and Take efter 50 år. Her er det pigefiskerne fra Pink Ladies, der er ude med snøren. Arkivfoto: Chresten Bergh

Nebel Sø Put and Take i Vester Nebel fejrer i den kommende uge 50 års fødselsdag, og der er stadig masser af bid i Danmarks formentlig ældste put and take-sø.

Vester Nebel: I 1968 fik Thøger Nielsen fra Bryndum Sogn en idé. Inspireret fra en ferietur til Spanien satte han sig for at lave en fiskesø efter put-and-take-konceptet, og han opkøbte derfor den jord uden for Vester Nebel, hvor det otte år tidligere uden det store held var blevet forsøgt at drive et åledambrug. På stedet var der fra 1912 og frem til 1950 blevet udgravet mergel. I de gamle mergelgrave grundlagde han det, der i dag hedder Nebel Sø Put & Take, og som i disse dage fejrer 50 års fødselsdag. Søen er formentlig landets ældste af sin slags Og der er stadig godt med kunder i butikken og bid i søen. - Det har været meget op og ned gennem årene. Der er flere lignende put and take-søer i nærområdet, der af forskellige årsager har lukket ned, men lige nu går det rigtig fint. Vores hytter er booket langt ud i fremtiden, på visse helligdage frem til 2024, fortæller Gitte Moelsby, der de seneste 11 år har været ansat ved Nebel Sø Put And Take. Hun vil ikke oplyse, hvor mange kilo fisk, der bliver sat ud i søen, det er en forretningshemmelighed, men hun vurderer, at omkring 80 procent bliver hevet op igen af kunderne.

Vi har familier, der har fisket her i søen gennem flere generationer. Gitte Moelsby, ansat ved Nebel Sø Put and Take

Jubilæum Nebel Sø Put and Take markerer de 50 år med et specialtilbud søndag den 27. maj med fire timers fiskeri, madding og pølse med brød for 140 kroner.Mandag til fredag er der halv pris på alt fiskeri i de to søer.



Lørdag er der stor fiskekonkurrence med præmier for omkring 15.000 kroner